الولايات المتحدة – ألحق الفرنسي سيريل غان هزيمة ساحقة بالأمريكي ديريك لويس في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في هيوستن الأمريكية، وذلك ضمن بطولة “UFC 265” للفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وسيطر المقاتل الفرنسي الملقب بـ”الشاب اللطيف” على مجريات النزال سيطرة كاملة، وأسقط خصمه الأمريكي الملقب بـ”الوحش الأسود” على أرض الحلبة في نهاية الجولة الثالثة، ووجه له وابلا من الضربات، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن فوزه بالضربة الفنية القاضية.

وحقق سيريل غان (31 عاما) انتصاره العاشر على التوالي حتى الآن في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة، وأصبح البطل المؤقت لاتحاد (UFC) للوزن الثقيل.

ويتدرب سيريل غان على يد فرناند لوبيز، ومن المنتظر أن يواجه البطل الفرنسي المؤقت، مواطنه فرانسيس نغانو، حامل اللقب الدائم، الذي فاز به تحت إشراف المدرب لوبيز أيضا، قبل الانفصال عنه.

بينما مني ديريك لويس (36 عاما) بالهزيمة الثامنة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 25 انتصارا.

المصدر: وكالات