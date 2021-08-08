ليبيا- عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعًا مع عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة وأعضاء المجلس الاجتماعي.

بيان صحفي صادر عن المجلس طالعته صحيفة المرص، أشار إلى أن الاجتماع تناول الوضع الأمني في المنطقة وتكاتف الجهود لضمان استقرارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما شدد المجتمعون على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وأكد اللافي رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، فيما استعرض المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لا سيما في الجوانب الصحية والزراعية ومجال الكهرباء.