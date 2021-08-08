ليبيا – علق اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني على مذكرة المدعي العسكري لمصراتة باعتقال القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر، واصفًا المذكرة بأنها أسلوب استفزازي خبيث الغاية.

المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الأحد، أوضح أن الغرض منها إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة “5+5” وما حققته من إنجازات كبيرة، وكذلك خوفهم الكبير من الانتخابات القادمة بعد سقوط تنظيم الإخوان وميليشياتهم في انتخابات البلديات السابقة.

وتابع المسماري: “الآن يحاولون صنع موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر، الذي دمر مشروعهم الخبيث القاضي بسيطرتهم على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدوانًا صريحًا على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة”.