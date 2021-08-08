ليبيا – رد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في الإخوان المسلمين على حملة الإستياء من كسره قرار حظر إقامة المناسبات ، قائلًا أنه نجله قد حُرم منه لستة سنوات بسبب السجن فترة النظام السابق .

وقال المشري : ” مهند ولد بعد 4 أشهر من إعتقالي ظلمًا ولم أراه إلى بعد 6 سنوات ، وقرانه عُقد وسط حضور عائلي بسيط وعدد من أصدقائه ” ونشر صورة له مع المأذون خلال كتابة العقد .

إلا أن صور أخرى من داخل صالة النساء وصلت المرصد تنفي كلام المشري وتثبت أن هناك صالة أفراح قد فُتحت فيما أكدت المصادر إحياء الحفل من قبل فنانتين شعبيتين و فرقة شعبية ” زمزامات ” بحضور حوالي 350 سيدة من المعازيم.

كما أن صورة نجل المشري أمام صالة الأفراح بسيارة ” ميرسيدس مزينة ” تشير إلى أن هناك صالة مفتوحة وليس مجرد عقد قران منزلي في البيت مع أقرب الأقارب كما قال والده .

وفيما يتعلق بالسيارة ، قال المشري بأنها مستعارة من أحد الأصدقاء شاكرًا له هذه الإعارة ، في وقت يتحرك هو فيه بأكثر من 30 سيارة بين مصفحة ومسلحة ذهابًا وعودة بين الزاوية وطرابلس في مشهد مألوف لكل سكان الطريق الساحلي .

المرصد- خاص