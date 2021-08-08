ليبيا – أعلنت بلدية مصراتة اليوم الأحد إيقاف الامدادات إلى الجنوب بجميع أنواعها من وقود ومواد غذائية وطبية وغيرها حتى اشعار آخر، مرجعةً هذه الخطوة إلى ما وصفتها بـ”الاعتداءات” ونقض العهود المبرمة مع أعيان الجنوب.

وطالبت بلدية مصراتة في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أعيان الجنوب بتسليم المجرمين والخارجين عن القانون الذين قاموا باطلاق النار على سائقي الشاحنان وانزالهم من آلياتهم وتهديدهم في جنح الظلام إلى الجهات الأمنية.

كما طالبت البلدية حكومة الوحدة بضرورة التواصل مع إدارة الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته لرد اعتبار السائقين والاعتذار عن ما حصل لهم.

وشددت البلدية في ختام بيانها على ضرورة توفير اماكن انتظار ومبيت مؤمنة تأمينًا حقيقيًا وتحت إشراف الأجهزة الأمنية في حال استئناف الإمدادات من جديد.