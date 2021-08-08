ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على مساعي الجزائر الإيجابية للتعاون مع مصر في إطار تعزيز أمن واستقرار ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، تطرق إلى ما قاله حسين هريدي المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون العربية بشأن الأهمية الخاصة للتنسيق بين مصر والجزائر في الأزمة الليبية، لا سيما في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة في تونس.

وأضاف هريدي: إن مصر والجزائر تتحملان مسؤولية الوقوف إلى جانب ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس على منطقة شمال إفريقيا بالإيجاب. مؤكدًا أن مؤتمر برلين 1 الذي تم عقده في يناير من العام 2020 وانطلاق عملية سياسية جديدة في البلاد وحد مواقف القاهرة والجزائر.

بدوره قال المحلل السياسي جلال حرشاوي: إن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة ضد ليبيا جعلت مصر غاضبة. مشيرًا في ذات السياق إلى أن قسمًا كبيرًا من المؤسسة الأمنية في الجزائر لا يثق في تركيا ويعارض كل أشكال الإسلام السياسي.

ترجمة المرصد – خاص