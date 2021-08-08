جبران باسيل يكشف من “يعتّم على اللبنانيين”

جبران باسيل يكشف من “يعتّم على اللبنانيين”

لبنان – كشف رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان، جبران باسيل، مَن يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء والتكاليف الإضافية التي يتكبدها اللبنانيون للحصول على الطاقة الكهربائية.

وقال جبران باسيل في “تويتر”: “كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار 32% زيادة عن كلفتها من المولدات الخاصة، وكل ساعة مولد خاص بتكلف المواطن عشرين مرة اكتر من ساعة كهرباء الدولة”.

وأضاف: “كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبدوهم اللبنانيون هم برقبة النواب يلي كذبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من أموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار..اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتم عليكم!”

المصدر: RT