ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ورئيس الكتلة الوطنية بالمجلس ناجي مختار أنه تم التواصل مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قبل انتخابات المجلس، لإقناعه بعدم الترشح لولاية رابعة.

مختار وفي تصريحات خاصة مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” المصرية، أوضح أن المشري يواجه رفضًا شعبيًا؛ لأن الشعب الليبي يرغب في حركة المياه في الحياة السياسية.

وأضاف أن جماعة الإخوان والمشري يصرون على التواجد في المشهد السياسي والمناصب ويعطلون مساعي التغيير.