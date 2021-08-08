العراق – كشف مصدر عراقي اليوم الأحد، تفاصيل عن قمة قادة دول الجوار المقرر أن تعقد في العاصمة بغداد خلال الشهر الحالي بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر ، إن “من المقرر أن تعقد القمة في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ولم يتأكد ذلك بعد”.

وأضاف، أن القمة قد تؤجل بناء على مواعيد والتزامات قادة الدول، والدعوات وجهت إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومساء اليوم ستوجه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن طريق وفد عراقي حكومي رفيع”.

وأشار المصدر، إلى أن “الحكومة العراقية لم تحدد بعد إذا ما كانت ستوجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، أم لا”.

المصدر: RT