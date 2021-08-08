مصر – تستقبل هيئة السكة الحديد المصرية دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة خلال الشهر الحالي، ويأتي ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار جديدة.

وأبرمت الصفقة بين مصر وشركة “ترانسماش” الروسية، وتبلغ قيمة الصفقة نحو مليار يورو.

ووصل من الصفقة حتى الآن عبر ميناء الإسكندرية 478 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، بالإضافة إلى 4 عربات درجة ثالثة مكيفة وصلت من روسيا منذ أيام.

وصفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل إلى مصر يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديدة المصرية، الأمر الذي يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

المصدر: RT