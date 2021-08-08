أبوظبي – أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بنتائج الشركات، فيما سجلت بورصة أبوظبي مستوى مرتفعا جديدا.

وصعدت البورصة السعودية 0.1 بالمئة وكسب مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكثر من اثنين بالمئة في أعقاب زيادة صافي الربح الفصلي.

واقترحت شركة الرعاية الصحية توزيعات نقدية 70 فلسا للسهم عن الربع الثاني، ولكن هبوط سهم شركة الاتصالات السعودية 1.5 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، واحدا بالمئة حد من مكاسب المؤشر.

وأعلن البنكان عن صافي ربح أعلى في الربع الثاني ولكنهما شهدا تراجعا للإيرادات، وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.3 بالمئة، وأعلنت الشركة نمو أرباح الربع الثاني بنحو أربعة أمثال متخطية توقعات المحللين بفضل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي، وارتفع صافي ربح الشركة إلى 95.47 مليار ريال (25.46 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو من 24.62 مليار ريال قبل عام.

وصعد مؤشر دبي 0.1 بالمئة بفضل صعود سهم أرامكس 1.9 بالمئة، وأعلنت الشركة يوم الخميس هبوط صافي الربح الفصلي 31 بالمئة بسبب تعطل سلاسل الإمداد عالميا جراء جائحة كوفيد-19، وقالت الشركة إنها واصلت الاستثمار في التحول الرقمي لزيادة

الكفاءة والتكيف مع اتجاهات المستهلكين والقطاع.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.1 بالمئة بفضل قفزة 3.4 بالمئة لسهم العالمية القابضة وصعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.6 بالمئة.

وأضاف المؤشر القطري 0.4 بالمئة وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.9 بالمئة.

وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات اثنين بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن ربح صاف 909.4 مليون ريال (248.61 مليون دولار) ارتفاعا من 135.1 مليون ريال قبل عام.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية0.1 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 0.3 بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به يوم الخميس.

المصدر: “رويترز”