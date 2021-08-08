هل يصبح فريقا لا يقهر؟.. التشكيلة المحتملة لسان جيرمان في حال تعاقده مع ميسي (صور)

هل يصبح فريقا لا يقهر؟.. التشكيلة المحتملة لسان جيرمان في حال تعاقده مع ميسي (صور)

فرنسا – اتفقت غالبية الصحف الفرنسية على أن نادي باريس سان جيرمان في طريقه لحسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدما فضله نجم برشلونة السابق على بقية الخيارات المتاحة أمامه.

وفي حال التوقيع مع ميسي، فسينضم “البرغوث” إلى كوكبة من النجوم في سان جيرمان، يقودهم البرازيلي نيمار، المنتقل أيضا في العام 2017 من برشلونة إلى الفريق الباريسي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، والإيطالي ماركو فيراتي.

وأبرم سان جيرمان 4 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن، بضمه كلا من الهولندي جورجينيو فينالدوم – من ليفربول، والإسباني سيرخيو راموس – من ريال مدريد، والإيطالي جيانلويجي دوناروما – من ميلان، والمغربي أشرف حكيمي – من إنتر ميلان.

والهدف من هذه الصفقات الجديدة هو مساعدة الفريق الباريسي، الذي سيطر على كل البطولات المحلية في السنوات العشر الأخيرة، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يعانقه النادي على مدار تاريخه.

ووضع موقع “givemesport”، أربعة طرق تكتيكية من المحتمل أن يعتمد عليها مدرب باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، في حال تعاقد فريقه مع ميسي.

1- النهج التكتيكي 4-3-3

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: حكيمي، راموس، ماركينيوس، برنات.

في خط الوسط: فينالدوم، باريديس، فيراتي.

في خط الهجوم: مبابي، نيمار، ميسي.

2– النهج التكتيكي “ميسي مهاجم وهمي”

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: حكيمي، راموس، ماركينيوس، برنات.

في خط الوسط: فينالدوم، باريديس، فيراتي.

في خط الهجوم: مبابي، نيمار، ميسي.

3- في النهج التكتيكي 3-5-2 أو 5-3-2 (عندما يدافع الفريق)

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي.

في خط الوسط: برنات، حكيمي،، فينالدوم، فيراتي، ميسي.

في خط الهجوم: مبابي، نيمار.

4- في النهج التكتيكي 4-4-2

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: حكيمي، راموس، ماركينيوس، برنات.

في خط الوسط: فينالدوم، دي ماريا، فيراتي، نيمار.

في خط الهجوم: مبابي، ميسي.

المصدر: givemesport.com