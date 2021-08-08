السعودية – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان امس استمرار بلاده في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأوضح خلال تغريده على حسابه على “توتير” بأن الحل السياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.

ورحب وزير الخارجية السعودي أيضا بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وتمنى له التوفيق في مهامه.

وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة غروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن غريفيث.

ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهر على انتهاء مهمة المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويعد غروندبرغ رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن غريفيث.

وكان غروندبرغ قد تولى منذ سبتمبر 2019 منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عاما في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاما من العمل بمجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

كما ترأس قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسرتها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

المصدر: وكالات