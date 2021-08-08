ليبيا – تفقَّد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي، وذلك للوقوف على جاهزية المكان ليصبح مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا.

الزناتي أعطى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الإذن بتجهيز الموقع بأحدث المواصفات العالمية، وبأسرع وقت ممكن، ليكون موقعًا للتطعيم داخل مدينة بنغازي.

وبحسب الوزارة، تأتي هذه التجهيزات بعد ما أعلنت عليه وزارة الصحة عن توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في كلٍ من مدينتي طرابلس و بنغازي، وقريبًا في باقي المدن.

وفي سياق متصل، تم تجهيز 60 محطة تطعيم بالمدينة الرياضية في مدينة طرابلس، كما تم اعتماد اللقاح الصيني سينوفارم لإعطائه في هذه المحطات.

يشار إلى أن هذه التوسعة في حملة التطعيمات بعد وصول أكبر شحنة من لقاح كورونا بداية الشهر الجاري، والتي تقدر ب 2,000,000 جرعة من لقاح السينوفارم الصيني.