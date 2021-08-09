لبنان – شن المندوب إسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، هجوما حادا على الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، على خلفية بيانه الأخير بخصوص مستجدات الوضع حول جنوب لبنان.

وأعرب غوتيريش في بيان صدر عنه أمس عن قلقه إزاء التصعيد والقصف المتبادل الأخير عبر حدود لبنان وإسرائيل، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” والامتناع أي خطوات من شأنها أن تزيد من حدة التوترات وتؤدي إلى التقدير الخاطئ.

وندد المندوب الإسرائيلي في بيان أصدره اليوم الأحد ببيان غوتيريش، معربا عن “أسف تل أبيب إزاء استمرار الأمين العام للأمم المتحدة في وضع علامة المساواة من الناحية الأخلاقية” بين “الهجمات المدبرة من قبل جماعات إرهابية وتلك التي تنفذها دولة إسرائيل الديمقراطية الملتزمة بالقانون وهي عضو في الأمم المتحدة”.

وأعرب أردان عن بالغ استغراب إسرائيل لامتناع غوتيريش عن نسب الهجوم الصاروخي الذي أعلن “حزب الله” اللبناني رسميا مسؤوليته عنه إلى هذا التنظيم في بيانه، واصفا ذلك “أمرا لا يتصور”.

وتابع: “تواصل الأمم المتحدة عمدا صرف أنظارها عن جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي يرتكبها “حزب الله” وسيطرته فعليا على أراضي لبنان. ستؤدي تصرفات “حزب الله” هذه في نهاية المطاف إلى تدمير لبنان، وننتظر أكثر من الأمم المتحدة التي ينبغي أن تكون صوتا للوضوح الأخلاقي، ما لم يفت الوقت على شعب لبنان والمنطقة برمتها”.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”