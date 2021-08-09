استقبال حافل لأول رحلة طيران مباشرة من روسيا للغردقة بعد انقطاع دام 6 سنوات

استقبال حافل لأول رحلة طيران مباشرة من روسيا للغردقة بعد انقطاع دام 6 سنوات

مصر – استقبل مطار الغردقة المصري، اليوم الاثنين، أول طائرة ركاب تقل سياحا روس قادمة في رحلة مباشرة من روسيا، وذلك بعد توقف دام مدة 6 سنوات.

ووصلت الطائرة الروسية إلى مطار الغردقة وسط مظاهر استقبال حافلة ظهرت واضحة على وجوه السياح الروس والعاملين في المطار المصري، الذي تزين بهذه المناسبة.

ووفقا للتقاليد تم استقبال الطائرة الروسية لدى هبوطها في مطار الغردقة بخراطيم المياه، في إشارة إلى الترحيب بالطائرة وبالقادمين على متنها.

وفي أبريل الماضي، اتفقت موسكو والقاهرة، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز “إير باص-321” تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

المصدر: نوفوستي + RT