الجيش الروسي يتدخل ويعيد مياه الشرب لمحافظة سورية بعد قطعها من قبل تركيا

الجيش الروسي يتدخل ويعيد مياه الشرب لمحافظة سورية بعد قطعها من قبل تركيا

سوريا – شكر محافظ الحسكة السورية اللواء غسان خليل العسكريين الروس على دورهم في إعادة فتح محطة علوك للمياه بعد قطع الجيش التركي المياه عن المحطة قبل أكثر من شهر.

وأشار المحافظ إلى أن العسكريين من المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا قاموا بدور محوري في تسوية الخلافات مع الجانب التركي حول استغلال الموارد المائية في المنطقة، ما سمح بإعادة فتح محطة علوك.

وأسفرت الجهود الدبلوماسية التي بذلها ضباط المركز الذي مقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية، عن إيجاد حلول توافقية ضمنت للجيش التركي تزويد المناطق التي يسيطر عليها في ريف الحسكة بالطاقة الكهربائية من جهة، وجنبت سكان المنطقة السوريين كارثة إنسانية ناتجة عن شح المياه من جهة أخرى.

وكانت محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وريفها بمياه الشرب وقعت تحت سيطرة الجيش التركي أثناء عملية “نبع السلام” التي شنتها أنقرة في المناطق الحدودية شمالي سوريا في أكتوبر 2019.

يذكر أن هناك خلافات لا تزال باقية بين الطرفين السوري والتركي بشأن نظام عمل المحطة، إلا أن العسكريين الروس واثقون بأن المشاكل العالقة يمكن تسويتها عن طريق الحوار، بعيدا عن ممارسات الضغط المتبادلة.

المصدر: RT