ليبيا – أكدت والدة الطفل عبدالرحمن الطالب المصاب بضمور العضلات الشوكي والمتواجد حاليًا في تركيا تلقيها خبر تكفل دولة قطر بعلاج ابنها بالكامل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

والدة الطفل عبدالرحمن وفي رسالة صوتية لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الإثنين قالت : يسرني أن أبلغكم أن اليوم زارنا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وبلغنا بأن دولة قطر تكفلت بعلاج أبني عبد الرحمن بالكامل، نشكر الدولة القطرية العزيزة علينا شعبًا وحكومة لوقفتهم مع ابني ومع كل الليبيين وهم فرحوا الليبيين في علاج الطفل وشكرًا لكل من وقف بجانب أبني ولو بدعوة خير “.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد زار اليوم الاثنين رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الطفل عبد الرحمن وعائلته مكان علاجه في تركيا وأخبر العائلة بأن دولة قطر تكفلت بلاج ابنهم بحسب والدة الطفل.