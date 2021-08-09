الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر

الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر

الولايات المتحدة – انخفض الذهب اليوم إلى أقل مستوى في ما يزيد عن 4 أشهر، وأججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف حول رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع، مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4 بالمئة إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس 2021. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو 2021 واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، مما أضر بإغراء الذهب كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين اليوم.

المصدر: رويترز