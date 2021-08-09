ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأول بجولة تفقدية على عدد من مراكز التطعيمات بمدينة بنغازي، وذلك للوقوف على سير حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

الجولة شملت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة مركز التطعيم بعيادتي الفويهات وبنغازي الجديدة المجمعتين، وقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية.

وعقِب الجولة؛ عقد الزناتي اجتماعًا بمقر غرفة الطوارئ بوزارة الصحة مع مدير الخدمات الصحية بنغازي ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة، والمدير التنفيذي للحملة، والطبيب المكلف مع اللجنة المشرفة، ومدير مكتب المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع بنغازي.

واستعراض الاجتماع كمية التطعيمات التي تم استلامها بالمدينة، والصعوبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ الحملة.

وانتهز الوزير الفرصة لتقديم الثناء على المجهودات التي تبذلها اللجنة المشرفة على التطعيمات، لكي تصل لكافة المواطنين بالمدينة وضواحيها.

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