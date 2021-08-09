واشنطن – يسعى مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم للمضي قدما في إقرار مشروع قانون ميزانية للبنية التحتية قيمتها تريليون دولار.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ ظهر اليوم، حيث سيجري المجلس تصويتين إجرائيين في المساء ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على تعديلات تسمح للمجلس بالتحرك على نحو أسرع لإقرار مشروع القانون.

ويمثل التشريع أكبر استثمار منذ عقود في الطرق والجسور والمطارات والممرات المائية الأمريكية. وسيمثل إقراره في مجلس الشيوخ المنقسم مناصفة بين الحزبين انتصارا كبيرا للرئيس جو بايدن ولمشرعين أمضوا شهورا في صياغته.

المصدر: “رويترز”