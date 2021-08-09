الصين – أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مقابل 96 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 94 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 81 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 39، ارتفاعا من 30 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

إلى ذلك أعلنت السلطات الصينية، أمس الأحد، عن إجرائها جولة اختبار شاملة جديدة في مدينة ووهان، بعد تسجيلها هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا مؤخرا، من أجل منع تجدد تفشي الوباء، وجمعت أكثر من 11,23 مليون عينة لاختبار الحمض النووي في المدينة.

المصدر: رويترز