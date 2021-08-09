الأردن – أفاد موقع “خبرني” بأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بشر الشخصيات ووجهاء العشائر الذين التقاهم يوم الأحد، بعودة وشيكة للحركة التجارية مع سوريا.

وحسب الموقع المذكور، بشر الملك الأردني الحضور كذلك بقرب فتح القطاعات التجارية كافة بعد توقف تسببت به جائحة كورونا.

وفي سياق متصل أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبوعاقولة، أنه تمت الموافقة على عودة حركة الشحن من مركز جمرك جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، بدءا من يوم الأربعاء الماضي.

وقال أبو عاقولة، إن الحركة في مركز جابر عادت طبيعية بالنسبة للشحن فقط، إذ تمت الموافقة على عودة حركة الشحن من مركز جمرك جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، كما كانت قبل الإغلاق.

وأضاف، أنه بخصوص الوارد والصادر للأردن من سوريا ولبنان ما زال العمل جاريا على نظام “الباك توباك” لإشعار آخر.

المصدر: “خبرني”