ليبيا – يستمر المسؤولين في ليبيا في ليبيا في إثارة الرأي العام ضدهم بتصرفات باتت تبدوا وكأنها مقصودة إن لم تكن غير محسوبة ، وفقًا لما يقوله الكثيرون في الشارع .

فبعد واقعة النائب سالم قنان ونجله ، والمشري وفرح أبنه ، ووليد اللافي والمتاجرة بمرض الطفل عبدالرحمن الطالب ، يطالع الليبيين هذه المرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتصرف جديد ألا وهو استخدام الطائرة الرئاسية لغرض شخصي .

حيث غادر المنفي قبل عدة أيام إلى أثينا في زيارة شخصية لعائلته التي لازالت تقيم هناك ، ولايدور الجدل اليوم حول سفر للإجازة بينما تواجه البلد أزمات لا تحصى ليس بآخرها أزمة نقص الأوكسجين ولا تعطيل قانون الإنتخابات التي تعهد بالإلتزام بها ، إلا أن الجدل يدور حول اختتامه زيارته عائدًا إلى ليبيا باستخدام الطائرة الرئاسية الحكومية لانهاء هذه الزيارة العائلية وفقًا لما بينته بيانات موقع ” فلايت رادار “ .

وتكلف ساعة طيران هذه الطائرة آلاف الدولارات تحسب على مصاريف التشغيل والوقود والعمر الافتراضي والطاقم وغيره ، في وقت كان من الممكن تجنب هذه النفقات إذا تخلى المنفي قليلًا عن فكرة كونه رئيس والتواضع لاستخدام احدى الطائرات الصغيرة الخاصة التابعة لجهاز الطيران الخاص الأقل كلفة بل والأسرع وقتًا .

كما يأتي هذا بالتزامن مع قرار من المجلس الرئاسي الذي من المفترض بأنه يأخذ قراراته مجتمعًا بشأن رفض تعيينات وترقيات صادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة ، متجاهلاً صولات وجولات وقرارات رئاسة أركان الوفاق التي لازالت مستمرة حتى نهار اليوم في العمل بقرار مطعون في قانونيته اصدره السراج منفردًا .

المرصد – خاص