ليبيا – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد إن الليبيين متأكدين من أن الجزائر سند لهم وأنها البلد الوحيد الذي ليس لديه أطماع.

تبون أضاف وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الشرعية في ليبيا تأتي من خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود فئة متفائلة بالانتخابات وفئة مشككة في الظرف وفي الامكانيات لكن بصفة عامة هناك قبول بمبدأ الانتخابات.