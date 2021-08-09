تبون: لن نقبل بممارسة ضغوط على تونس وقيس سعيد أبلغني أمورا لا يمكنني البوح بها

تبون: لن نقبل بممارسة ضغوط على تونس وقيس سعيد أبلغني أمورا لا يمكنني البوح بها

الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس إن تونس قادرة على حل أزماتها “بمفردها”، مضيفا أن بلاده لن تقبل بأن تمارس جهات خارجية ضغوطا على السلطات التونسية.

وجاء تصريح الرئيس الجزائري خلال لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية.

وشدد تبون أن بلاده “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، لكن يد المساعدة ممدودة”، لافتا إلى أن “الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغني أمورا لا يمكنني البوح بها، لكننا لا نتدخل في شؤون تونس الداخلية”.

يذكر أنه في 25 يوليو، أقال سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد ضمن إجراءات استثنائية قال سعيد إن مصلحة الوطن أملتها لإنقاذ البلاد من وضع متعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

المصدر: RT