ليبيا – عقد وزير الصحة علي الزناتي أمس الأحد عبر تقنية الزوم اجتماعًا مع مديري المستشفيات في مدينة طرابلس، وذلك لمناقشة مشكلة الأكسجين الطبي.

الاجتماع استعرض وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة الوضع الحالي للأكسجين من حيث الإنتاج، وما تم توزيعه، والجهود المبذولة لتوفيره لتغطية النقص، وإمكانية تزويد المستشفيات بكل الوسائل سواء بتوفير الأكسجين من جمهورية مصر أو تزويد المستشفيات بمصانع مستعجلة لتغطية حاجتها.

وتم التأكيد على الالتزام بالتحري عن المصداقية عند طرح المعلومات في الإعلام، وخاصةً في ظل هذه الظروف.

هذا وقد طمأن الزناتي الحاضرين بأنه سيتم تجاوز أزمة الأكسجين بشكل كامل وجذري خلال 3 أيام.