ليبيا- نفت لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تعرض بوابة الـ30 الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن كل ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات إخبارية عن هذا الهجوم وقيام المجموعة المسلحة بطرد أعضاء الشرطة المتواجدين في البوابة والاستيلاء على مركباتهم عار عن الصحة.

وتابعت اللجنة المنبثقة عن عن لجنة الـ10 العسكرية المشتركة إن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وحركة السير منتظمة داعية المواطنين لعدم الانجرار وراء هذه الأخبار المضللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.

هذا وكانت قناتا ليبيا الأحرار الممولة من قطر وليبيا بانوراما الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قد تناقلتا خبرًا من مصدر مجهول ما مفاده أن عملية بركان الغضب نشرت ما تم التعبير عنه بقيام “ميليشيات حفتر” بالاعتداء على عناصر الداخلية في الطريق الساحلي في غرب مدينة سرت والاستيلاء على سياراتهم ونهبها وهو ما نفته وزارة الداخلية جملةً وتفصيلًا.