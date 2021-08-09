روسيا – أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الروسية أن الخبراء في البلاد تمكنوا من تطوير منظومة جديدة لمراقبة الغابات.

وحول هذا الموضوع قال المدير العام لمجموعة “غونيتس” الروسية، بافل تشيرينكوف: “طور الخبراء منظومة متكاملة لمراقبة المعدات والآليات التي تستخدم في زراعة وتقليم وقطع الأشجار في الغابات الروسية، هذه المنظومة تعتمد على أجهزة تركب على الآليات يمكنها نقل البيانات عن طريق أقمار غونيتس الصناعية”.

وأضاف “المنظومة توفر إمكانية مراقبة الآليات الموجودة في الغابات، والبيانات التي تتعلق بموقعها ومدة عملها وتوقفها، ومعدلات استهلاك الوقود والزيوت فيها، والحالة الفنية لها…، استخدام هذه المنظومة سيساعدنا على ضبط وفهم آلية العمل التي تجري في مواقع الغابات الروسية”.

وأشار تشيرينكوف إلى أن المنظومة تختبر حاليا مع بعض الآليات المخصصة لتقليم وقطع الأشجار في غابات منطقتي بايكال وأرخانغيلسك الروسيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن أقمار “غونيتس” التي ستعتمد عليها المنظومة المذكورة هي أقمار صناعية روسية صممت لتوفير الاتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية، ويمكن استعمالها لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية.

المصدر: فيستي