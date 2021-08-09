ليبيا – أعلن مركز العزل الصحي براك الشاطئ اليوم الإثنين وجود نقص بالأكسجين بسبب تعطل مصنع إنتاج الأكسجين الطبي عن العمل.

مركز العزل أفاد عبر مكتبه الإعلامي بأن المرضى في حالة حرجة نتيجة نقص الأكسجين بسبب تعطل المصنع عن العمل لذلك .

وطالب أولياء أمور المرضى بضرورة مرضاهم إلى أقرب مستشفى أو عيادة أو مصحة يتوفر بها أكسجين ليستطيع المريض التنفس خلال مدة لاتتجاوز 40 دقيقة من هذا التنبيه.

المركز أخلى مسؤوليته من أي ملاحقة قانونية بسبب نقص الأكسجين والذي سبق له مخاطبة جهات الاختصاص بضرورة توفير مصنع بديل ، معربًا عن أمله سرعة نقل المرضى حفاظا على حياتهم.