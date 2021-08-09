ليبيا – أعلن مركز العزل الصحي براك الشاطئ اليوم الإثنين وجود نقص بالأكسجين بسبب تعطل مصنع إنتاج الأكسجين الطبي عن العمل.
مركز العزل أفاد عبر مكتبه الإعلامي بأن المرضى في حالة حرجة نتيجة نقص الأكسجين بسبب تعطل المصنع عن العمل لذلك .
وطالب أولياء أمور المرضى بضرورة مرضاهم إلى أقرب مستشفى أو عيادة أو مصحة يتوفر بها أكسجين ليستطيع المريض التنفس خلال مدة لاتتجاوز 40 دقيقة من هذا التنبيه.
المركز أخلى مسؤوليته من أي ملاحقة قانونية بسبب نقص الأكسجين والذي سبق له مخاطبة جهات الاختصاص بضرورة توفير مصنع بديل ، معربًا عن أمله سرعة نقل المرضى حفاظا على حياتهم.