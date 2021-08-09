فرنسا.. عدد المصابين بكورونا في المستشفيات زاد 25% في ثلاثة أسابيع

فرنسا.. عدد المصابين بكورونا في المستشفيات زاد 25% في ثلاثة أسابيع

فرنسا – واصل عدد مرضى كورونا في مستشفيات فرنسا ارتفاعه مع إحصاء نحو 8700 مصاب يوم الأحد، في ارتفاع بلغت نسبته 25 % في ثلاثة أسابيع، وفق أرقام رسمية.

ومع استقبال 498 مصابا إضافيا في 24 ساعة، فإن المستشفيات باتت تستقبل، امس ثمانية آلاف و685 مريضا، مقابل ستة آلاف و922 في 17 يوليو الماضي حين سجل الرقم الأدنى لحالات الاستشفاء منذ بداية العام.

ومع تسجيل 1556 شخصا في أقسام العناية المركزة، ازداد عدد مصابي كوفيد ممن يعانون وضعا خطرا بنسبة 81% منذ 21 يوليو الماضي، اليوم الذي سجل فيه الرقم الأدنى 859 حالة منذ بداية العام.

وفي الساعات الـ24 الأخيرة نقل 117 مريضا إلى أقسام الإنعاش، وبين السبت والأحد توفي 30 شخصا بسبب كوفيد في المستشفى وفق السلطات.

وعلى صعيد التلقيح، تلقى 44 مليونا و739 ألفا، و322 شخصا جرعة واحدة على الأقل، أي 66.4% من عدد السكان، فيما بات 37 مليونا و231 ألفا و75 شخصا ملقحين بالكامل أي 55.2% من عدد السكان.

المصدر: “أ ف ب”