فلسطين – تراجعت نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطينية، خلال الربع الثاني لعام 2021، إلى 26.4 بالمئة، مع استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية المحلية من تبعات جائحة كورونا.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، الإثنين، إن نسبة البطالة وفق مفهوم منظمة العمل الدولية، سجلت في السوق المحلية 26.4 بالمئة، نزولا من 27.8 بالمئة في الربع الأول 2021.

ويستثني تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة عالميا، بعض الفئات في المجتمع بلا عمل، منهم المحبطون في البحث عن وظيفة، وأولئك الذين يعملون ساعات عمل قليلة أسبوعيا، إلى جانب الراغبين في العمل لكنهم لا يبحثون عنه.

وبلغ إجمالي الأفراد بلا عمل في السوق المحلية وفق التصنيفات أعلاه إلى جانب الخاضعين لمفهوم البطالة، قرابة 521 ألف فرد، إلا أن عدد العاطلين عن العمل، والذين ينطبق عليهم تعريف المنظمة، يبلغ 366 ألف فرد.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بنهاية الربع الثاني 154 ألف فرد، و212 ألفا في قطاع غزة، فيما سجلت الأخيرة نسبة بطالة عند 45 بالمئة مقارنة مع 17 بالمئة في الضفة الغربية.

ووفق التقرير، زاد عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل بمقدار 8 آلاف عامل بين الربعين الأول والثاني 2021، إلى 146 ألف عامل.

والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل، عزمها منح 16 ألف تصريح عمل إضافي لعمال من سكان الضفة الغربية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل، إحدى مصادر الدخل الرئيسة للسوق المحلية، إذ يصل متوسط مداخيل العمالة الفلسطينية الشهرية، إلى مليار شيكل (300 مليون دولار).

الأناضول