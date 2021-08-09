ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم قزيط عن اعتقاده بأنه لا يوجد أحد داخل الأطراف المتمترسة في مراكز السلطة والنفود، يعمل بشكل حقيقي للوصول إلى انتخابات ديسمبر القادم.

قزيط وفي تصريحات نقلتها قناة “ليبيا 218” اليوم الإثنين أوضح أن كل تصريحات هذه الأطراف المؤيدة للانتخابات لا تتجاوز كونها مجرد “قنابل دخان” تخفي مواقعهم ومراكزهم الحقيقية على الخارطة السياسية.

وأضاف أن كل منهم يحاول عرقلة الوصول للانتخابات، وتعليق الفشل في الوصول إلى هذا الاستحقاق الأهم بالنسبة للشعب على الليبي على جانب الخصوم.

قزيط أشار إلى أن الأطراف الدولية لم تقدم إلا التصريحات الجوفاء الخالية من المعنى، دون ممارسة اي ضغط جديّ وفعال على الأطراف التي وصفها بـ”المتنمرة”.