نفتالي بينيت: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اطلاق الصواريخ وهناك صحوة في لبنان ضد “حزب الله”

نفتالي بينيت: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اطلاق الصواريخ وهناك صحوة في لبنان ضد “حزب الله”

إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية، أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إطلاق الصواريخ عليها”.

وقال نفتالي بينيت: ” في لبنان هناك صحوة مهمة بين المواطنين ضد حزب الله والتدخلات الإيرانية في الدولة”، معتبرا أن “إيران وحزب الله يزيدان الوضع الاقتصادي والسياسي الخطير هناك، تعقيدا”.

هذا وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وبالتحديد مزارع شبعا، يوم الجمعة الماضي، توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني، وذلك بعد أن أطلقت أكثر من 10 صواريخ من منطقة مزارع شبعا بجنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض معظم هذه الصواريخ، بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة بمنطقة جبل روس.

بدوره، تبنى “حزب الله” الهجوم الصاروخي الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

المصدر: RT