السعودية – أصدرت وزارة الرياضة السعودية، امس البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على موقع “تويتر” بيانا جاء فيه: “تعلن وزارة الرياضة بأنه وبناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على %60 من سعة المدرجات بدلا من %40.

وأجرت الوزارة عددا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، مقتصرة فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاما) والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقا لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق “توكلنا”.

كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

المصدر: “twitter/gsaksa”