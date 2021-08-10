فيينا – ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في 3 أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا.

وصعد خام “برنت” بنسبة 1.2 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 2.3 بالمئة أمس الاثنين.

فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5 بالمئة إلى ‭67.47‬ دولار للبرميل، بعد أن هوى 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعلنت الصين اليوم عن المزيد من إصابات كوفيد-19 في أحدث تفش للمرض، الذي كشف النقاب عنه في البلاد للمرة الأولى في أواخر 2019، فيما يقول محللون إنه أكبر اختبار تواجهه استراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر.

وعززت بعض المدن في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إجراء اختبارات واسعة، مع سعي السلطات لوقف العدوى المنقولة محليا للسلالة “دلتا” من فيروس كورونا.

ويقول محللون إنه في الولايات المتحدة، يتأهب مجلس الشيوخ للتصويت على تمرير مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار في وقت لاحق اليوم، والذي إذا جرى تمريره سيعزز الاقتصاد والطلب على المنتجات النفطية.

لكن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 يلحق الضرر بآفاق النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة بوجه عام.

وقالت مؤسسة “إيه إن زد” للأبحاث في مذكرة: “المستثمرون يطرحون تساؤلات أيضا بشأن التعافي في الولايات المتحدة في ظل ارتفاع أرقام الإصابات بكورونا. ويشهد السفر جوا في الولايات المتحدة حالة من الركود لقرابة شهرين في ظل القيود الجارية على السفر”.

لكن استطلاعا أوليا أجرته وكالة “رويترز” أمس أظهر أن مخزونات الخام والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن تتراجع مخزونات البنزين للفترة الرابعة على التوالي.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام انخفضت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس 2021، وفقا لمتوسط تقديرات ستة محللين استطلعت “رويترز” آراءهم.

المصدر: رويترز