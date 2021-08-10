أوستن يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني الوضع في أفغانستان

أوستن يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني الوضع في أفغانستان

الولايات المتحدة – أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه بحث الوضع في أفغانستان خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان للجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا.

وكتب وزير الدفاع الأمريكي على”تويتر” بهذا الصدد: “بحثنا اهتمامنا المشترك باستقرار المنطقة وأكدت رغبتي في مواصلة تطوير العلاقات الأمريكية الباكستانية المهمة”.

وأشير في بيان للبنتاغون إلى أن الوزيرين بحثا “الأهداف المشتركة الخاصة بالأمن والاستقرار في المنطقة”.

وناقش الجانبان “الوضع الراهن في أفغانستان والأمن والاستقرار الإقليمي والعلاقات الثنائية في مجال الدفاع في سياق أوسع”.

يذكر أن أفغانستان تشهد تصعيدا للقتال بين القوات الحكومية وحركة “طالبان”، وذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

المصدر: RT