إسبانيا – قام نادي برشلونة بإزالة صورة عملاقة للنجم ليونيل ميسي من واجهة ملعبه “كامب نو” اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الخميس الماضي عن رحيل الساحر الأرجنتيني رسميا عن صفوفه.

وجاء في إعلان برشلونة أن سبب رحيل ميسي هو الفشل في تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة “الليغا” الخاصة بالرواتب.

وسيتعين على برشلونة إيجاد قائد جديد له في غياب النجم الأرجنتيني عن صفوفه لأول مرة منذ 16 موسما.

ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدا لانضمامه إلى فريق سان جيرمان.

ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

المصدر: RT