الاتحاد الأوروبي: التكتل سيبقي قائمته للسفر الآمن الخاصة بكورونا دون تغيير في الوقت الحالي

الاتحاد الأوروبي: التكتل سيبقي قائمته للسفر الآمن الخاصة بكورونا دون تغيير في الوقت الحالي

بروكسل – أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ”رويترز” أن الاتحاد لن يغير قائمته للسفر الآمن هذا الأسبوع، وهو ما يسمح باستمرار السفر من الولايات المتحدة رغم ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا هناك.

وتشمل القائمة حاليا 24 دولة تعتبر آمنة من المنظور الصحي في ظل الجائحة الحالية، من بينها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن إدراج الولايات المتحدة في القائمة ربما يعاد النظر فيه.

وبحسب مسؤولين بالاتحاد، فإنه سيجري مراجعة القائمة في غضون أسبوعين، أو ربما في موعد أقرب من ذلك إذا تغير وضع كورونا.

وطلب التكتل مرارا من واشنطن السماح بدخول موطني الاتحاد الأوروبي بعدما أضاف الولايات المتحدة في يونيو إلى ما يعرف بالقائمة البيضاء.

وتلك القائمة غير ملزمة رغم أن حكومات الاتحاد الأوروبي تميل لتطبيقها.

وقال مسؤولون إن “دول التكتل منقسمة، إذ تحث بعضها على معاملة بالمثل من الولايات المتحدة في حين أن دولا أخرى أكثر اعتمادا على السياحة تعارض إزالة واشنطن من القائمة”.

المصدر: “رويترز”