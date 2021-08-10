ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان إن ترقيات ضباط الجيش جاءت في الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، ولتكريم القيادات التي ساهمت في محاربة الإرهاب خلال الفترة الماضية.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن التغييرات جاءت لتشكل دفعة جديدة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها شكلت القول الفصل في محاولات ابتزاز الجيش من بعض السلطات التي تضغط عليها المليشيات في طرابلس، على حد قوله.

وأوضح أن القائد العام المشير حفتر أرسل رسالة واضحة للجميع أن الجيش لن يكون إلا تحت أمر سلطة منتخبة من الشعب مشددًا على وقوف الشعب الليبي مع جيشه ضد التواجد التركي والمرتزقة.

الترجمان لفت إلى تأكيد المشير على وقوف الجيش خلف الشعب الليبي لحماية الانتخابات والوصول إليها، واستمراره في محاربة الإرهاب والمليشيات.