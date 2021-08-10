ليبيا – أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمركز تطعيم المدينة الرياضية في طرابلس، وكان في استقباله رضا شعوته مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس ومشرفو التطعيمات ببلديات طرابلس الكبرى.

الزناتي تفقد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة مركز التطعيم الذي يحتوي على 60 محطة تطعيم، وذلك لإنجاح سير حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية طرابلس.

كما أنتهز الوزير الفرصة لتقديم الثناء على المجهودات التي تبذلها إدارة الخدمات الصحية طرابلس وحرصها على تطعيم كافة المواطنين والمقيمين الأجانب بمدينة طرابلس وضواحيها.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ء