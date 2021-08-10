ليبيا – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أن رفع مرتبات أصحاب المعاشات الضمانية سيتم على مرحلتين.

الكيلاني أوضحت في تصريحات صحفية نقلها عنها موقع أخبار ليبيا 24 أن المرحلة الأولى تشمل رفع معاشات المتقاعدين قبل العام 2011، ممن يتقاضون هم أو ورثتهم مبلغ 450 دينارًا، وتعديلها للحد الأقصى من جدول المرتبات الحالي بقيمة 750 دينارًا.

وتابعت الكيلاني أن المرحلة الثانية هي رفع قيمة المعاشات الضمانية بشكل عام، وفق نتائج لجنة دراسة تعديل المرتبات الضمانية، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد القيمة حتى الآن.