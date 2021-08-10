أفغانستان – وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوثها لأفغانستان، زلماي خليل زاد، توجه إلى قطر حيث “سيحث حركة طالبان على وقف هجومها العسكري والتفاوض على تسوية سياسية”.

وقالت الوزارة امس: “في عدة جولات من الاجتماعات على مدى ثلاثة أيام، سيسعى ممثلون من دول في المنطقة وما وراءها، وكذلك من منظمات متعددة الأطراف، لخفض العنف واستخلاص التزام بعدم الاعتراف بحكومة تُفرض بالقوة”.

وتتزامن هذه التصريحات مع بسط حركة “طالبان” سيطرتها يوم أمس الاثنين على سادس عاصمة لولاية أفغانية، بعد السيطرة على مدينة قندوز الاستراتيجية عقب قتال عنيف، ثم مدينتي ساري بول وتالقان.

كذلك رفضت الحركة أمس الإثنين، اقتراح الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

المصدر: RT + رويترز