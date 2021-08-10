ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار وجود المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا من دون وجود أية بوادر لعودتهم إلى سوريا بشكل نهائي.

بيان صحفي صادر عن المرصد اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح أن عمليات تبديل المرتزقة مستمرة؛ إذ تخرج بين كل حين وآخر دفعة من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، في مقابل عودة دفعة معاكسة، مؤكدًا أن 130 مقاتلًا من مرتزقة الفصائل السورية عادت خلال الساعات الماضية.

وتابع البيان: إن دفعة مماثلة من مناطق نفوذ الفصائل والقوات التركية شمال سوريا خرجت في المقابل إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.