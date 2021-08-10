واشنطن – هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، امس المسلمين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

وقال بايدن في تغريدة عبر “تويتر”: “نتقدم أنا وجيل بأحر تمنياتنا لكل من يحيون رأس السنة الهجرية ويتذكرون التضحيات التاريخية خلال شهر محرم المبارك”.

وأضاف: “نشارككم في تكريم القيم العالمية للعدالة والمساواة والرحمة”.

وأعلن الرئيس جو بايدن في يوليو الماضي، عن اختياره لأربعة شخصيات للعب أدوار رئيسية في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، بما في ذلك خضر خان، الأب الأمريكي المسلم لجندي أمريكي مقتول، والذي أصبح منتقدا صريحا للرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.

وتم تعيين خان ليكون مفوضا للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهي هيئة تحقق وتراقب قضايا الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم وتقدم توصيات إلى الإدارة حول كيفية معالجة الانتهاكات.

المصدر: وكالات