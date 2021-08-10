ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية الضوء على قضية الشبان الأفارقة الـ3 المتهمين بخطف سفينة إنقاذ كانت عائدة إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هؤلاء الشبان لم يقوموا باختطاف السفينة، وهي التهمة التي قد تضعهم في سجون مالطا للأبد، مؤكدين أن حظهم العاثر قادهم ليلعبوا دور القائمين بالتهدئة والترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية للمهاجرين غير الشرعيين.

ونقل التقرير عن الشبان “لامين” و”عبد الله” من غينيا و”عبدول” من ساحل العاج قولهم: إن ناقلة نفط عابرة قامت بالتقاطهم من زورقهم الغارق مع العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، وهي في طريقها من ليبيا إلى تركيا، ليعملوا على تهدئة المهاجرين المتوترين ممن تسائلوا عن إمكانية نقلهم إلى أوروبا.

وأضاف “لامين”: إن قبطان السفينة ومالكها الليبي نادر طلب منه الترجمة لإجادته اللغة الإنجليزية وتهدئة الركاب الجدد للناقلة بمساعدة “عبدول” وعبد الله”، بعد أن زعم أن قوارب ستأتي قريبًا لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وأن عليهم أن يتوتروا أو يقلقوا ما جعل هؤلاء يرقصون فرحًا ويغنون.

وتابع “لامين”: إن القوارب لم تأتِ وقام نادر لأسباب غير واضحة بالانطلاق إلى ليبيا ليتحمس الركاب ظنًا منهم أنها أوروبا، بعد أن وصلوا اليابسة التي بينت أضواء ميناء العاصمة الليبية طرابلس، ما أثار الرعب والرفض الشديد لهم، وهدد البعض بالقفز من فوق القارب قائلين إنهم يفضلون الغرق على العودة.

وأضاف “لامين”: إن نادر حاول الاستعانة به للترجمة والتهدئة، إلا أنه رفض ذلك بعد أن انقلب عليه بعض الركاب ظنًا منهم أنه قد كذب عليهم بشأن الذهاب إلى أوروبا، مشيرًا إلى أنه و”عبدول” و”عبد الله” قاموا بالتحدث مع القبطان الذي وافق على نقلهم إلى مالطا؛ لأن الوقود لا يكفي للذهاب إلى أوروبا.

وأكد “لامين” أن القبطان أخبر السلطات المالطية باللاسلكي أنه غير مسيطر على ناقلته ليتم اعتقاله ومعه الاثنان الآخران بتهم الإرهاب وخطف السفينة، فيما لم يتم توجيه التهم رسميًا حتى الآن، رغم حبسه لمدة 8 أشهر ومن ثم إطلاق سراحه بكفالة، فيما تدهورت صحته العقلية لخوفه من السجن الدائم.

وأضاف “لامين” أنه ليس إرهابيًا، فهو لم يقتل أحدًا، بل حاول مساعدة الناس فقط ممن أدلو بشهاداتهم لصناع التقرير أن هذا الشاب ومعه الاثنان الآخران أنقذوا حياتهم، ولا مبرر لما يجري معهم، ليبين التقرير أن السلطات المالطية متشددة مع الـ3 من دون مبرر.

ترجمة المرصد – خاص