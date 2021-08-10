روسيا – كشف رئيس هيئة الضرائب الروسية، دانييل إيغوروف، عن إيرادات الميزانية الروسية من ضريبة الدخل الجديدة، التي فرضت على الأثرياء الذين يزيد دخلهم السنوي على 5 ملايين روبل (68 ألف دولار).

ووفقا للمسؤول الروسي فإن إيرادات الميزانية من زيادة ضريبة الدخل على الأثرياء خلال الأشهر الستة الأولى من 2021 بلغت نحو 29 مليار روبل (حوالي 394 مليون دولار).

وقال إيغوروف، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه “من المتوقع أن تعود الضريبة الجديدة على الميزانية الروسية خلال عام 2021 بأكمله بحوالي 70 مليار روبل”.

وفي نهاية نوفمبر 2020، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يزيد ضريبة الدخل من 13% إلى 15% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 5 ملايين روبل، على أن يطبق القانون ااعتبارا من بداية 2021.

وضريبة الدخل الجديدة تطبق على الدخل السنوي الذي يتجاوز 5 ملايين روبل (نحو 68 ألف دولار). ويعني ذلك أن الضريبة الجديدة (15%) ستطبق على المبلغ فوق الـ5 ملايين روبل، بينما المبلغ حتى 5 ملايين روبل سيبقى خاضعا لضريبة 13%.

ومن المخطط أن يجري توجيه الأموال التي سيتم جبايتها من الضريبة الجديدة لرفد صندوق رعاية الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، بما في ذلك الأمراض النادرة.

المصدر: نوفوستي