ليبيا – أجرى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والإدارات العامة زيارة ميدانية إلى مدينة أوباري، للاطلاع على سير العمل لاستكمال تشغيل الوحدة الأولى والثانية لمشروع محطة كهرباء أوباري الغازية، وخط أوباري الفجيج، بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان ابوجناح.

وبحسب مكتب إعلام شركة الكهرباء، تم خلال الزيارة عقد اجتماعات تقابلية مع ملاك العقارات الواقعة في مسار خط أوباري الفجيج جهد 220 كيلو فولت بمدينة أوباري بحي الشارب.

كما تم التوقيع على محضر اتفاق لإعطاء الإذن لبدء الأعمال المدنية للأبراج واستكمال العمل بصورة عاجلة جدًا.

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