ليبيا – دعا الباحث السياسي الليبي المهدي عبد العاطي إلى ضرورة تحرك مكتب النائب العام للتحقيق في المخالفات التي تشهدها المراكز الطبية في البلاد على خلفية موت الطفل مرعي محمد بسبب لدغة عقرب.

عبد العاطي وخلال مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث عبر قناة “218NEWS” أمس الإثنين قال: إن موت الطفل مرعي محمد بمنطقة براك الشاطىء هو نتيجة مباشرة للفساد الذي ينهش وزارة الصحة منذ سنوات طويلة، حيث تغيب الكفاءات وتحضر المحاصصة المقيتة، داعيا الليبيين إلى الاستفاقة مما أسماه غيبوبة طويلة من الصمت والخوف.

وبخصوص سؤال عن أسباب عرقلة الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية أجاب عبد العاطي: “المشكلة في أعضاء لجنة الحوار السياسي المنقسمين إلى عدة فئات، فئة تريد الانتخابات الحرة المباشرة (برلمانية ورئاسية)، ومن فيها يروجون لأشخاص بعينهم، وهناك فئة تابعة لرئيس الحكومة والمجلس الرئاسي تهدف إلى تعطيل مشروع الانتخابات للمد في عمر الحكومة، وفئة ثالثة تتبع رئيس البرلمان عقيلة صالح، وفئة رابعة تتبع الرجمة”.

وأضاف: “الشعب الليبي أمام مفترق الطريق ومجلس النواب لم ينجز أي استحقاق له علاقة بالقاعدة الدستورية وكي تكون خارطة طريق صالحة للذهاب نحو انتخابات 24 من ديسمبر المقبل”.

وطالب المهدي عبد العاطي أبناء الشعب الليبي بالخروج في مظاهرات حاشدة للضغط على من يتصدرون المشهد السياسي في ليبيا، حيث لا طريق أمام الليبيين إلا انتخابات 24 من ديسمبر.