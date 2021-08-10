إنجلترا – تغلب ليفربول الإنجليزي على ضيفه أوساسونا الإسباني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما امس استعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتقدم ليفربول بالنتيجة في الدقيقة الـ14، عندما سدد نجمه الياباني تاكومي مينامينو كرة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء لترتطم بمدافع أوساسونا خيسوس بلانكو وتغير اتجاهها لتغالط الحارس وتعانق الشباك.

وأضاف النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفين لليفربول في الدقيقتين 21 و41، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للريدز.

وقلص أوساسونا النتيجة في الدقيقة الـ70 عن طريق نجمه إنريكي غارسيا “كيكي”.

يذكر أن الدولي المصري محمد صلاح نجم “الريدز” غاب عن المباراة بعد أن فضل المدرب يورغن كلوب إراحته.

المصدر: RT